اليابان تطلق تطبيقا لشهادات التطعيم ضد كورونا

أطلقت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، تطبيقا يتم تحميله على الهواتف الذكية، ليسمح للأشخاص بتقديم ما يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو ما يمكن استخدامه في أغراض متعددة، من بينها إجراءات السفر.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "تطبيق شهادة التطعيم ضد كوفيد-19"، والذي يعمل على هواتف "آيفون" ونظام "أندرويد"، يعرض معلومات مثل عدد الجرعات التي حصل عليها المستخدم وتاريخ التطعيم ونوع اللقاح.

وتصدر الحكومات المحلية في اليابان شهادات التطعيم الورقية منذ الصيف، لكن التطبيق الجديد يسهل على الأشخاص الحصول على الشهادة الإلكترونية من خلال نظام التعريف الوطني "ماي نمبر" (رقمي)، ما داموا قد تلقوا بالفعل هذه البطاقات، بحسب ما أفاد به مسؤول في "ديجيتال اجنسي" (الوكالة الرقمية).

وتصدر أرقام هوية من 12 رقما لجميع المواطنين والمقيمين في اليابان، ولكن يجب التقدم بطلب للحصول على البطاقات بشكل منفصل.

ومن خلال مسح بطاقات "ماي نمبر" باستخدام الهاتف الذكي، يمكن للأشخاص نقل المعلومات على التطبيق لتسجيل حالة التطعيم من "نظام تسجيل التطعيم" الذي أنشأته الحكومة وتستخدمه البلديات لإدارة البيانات الخاصة بتطعيم السكان.

وفي حال السفر الدولي، يحتاج المستخدمون إلى إدخال بيانات جواز السفر. وتتوفر التعليمات الخاصة بالتطبيق باللغة اليابانية فقط.