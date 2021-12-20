20 لاعبا في قائمة إيسترن كومباني لمواجهة المقاصة

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اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقرر لها غد الأثنين في الثامنة مساء بستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى أحمد محمد (بوسكا) عمرو حسام عبد الواحد خط الدفاع أحمد ثابت (داهش)-محمود محمد (صقر)-عاصم سعيد - خالد مصطفى- كمال أبو الفتوح - أسامة العزب - محمد علي ( أبو سريع) خط الوسط أحمد ابو بكر (موكشا)-الحسيني طه-كريم خميس- بنچامين - محمد ناصر (مودي) -يوسف مجدي عبد الغني الهجوم: محمد حسن - صلاح عاشور -أحمد إسماعيل (تمساح)-عرفه السيد-محمد عصام الدين