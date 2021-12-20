انتخاب جابرييل بوريتش رئيسا جديدا لتشيلي

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انتخب المواطنون في تشيلي يوم الأحد الزعيم الطلابي السابق جابرييل بوريتش رئيسا جديدا للبلاد.

وواجه السياسي البالغ من العمر 35 عاما السياسي اليميني خوسيه أنطونيو كاست في جولة إعادة على أعلى منصب في البلاد.

وبعد فرز 99 % من الأصوات، حصل بوريتش على 9ر55 % من الأصوات، في حين حصل كاست على 1ر44 %.

وقال كاست عبر تويتر إنه تحدث إلى منافسه وهنأه على "انتصاره الكبير".

وكتب كاست على موقع التواصل الاجتماعي "من اليوم هو الرئيس المنتخب لتشيلي".

ويتمتع حوالي 15 مليون مواطن في تشيلي بحق التصويت في الانتخابات .

ووعد بوريتش في حملته الانتخابية بنظام تعليمي ممول من القطاع العام، ورعاية صحية أفضل والدفاع عن حقوق المهاجرين والسكان الأصليين والمثليين.

وعلى الجانب الآخر، تعهد كاست، وهو أب لتسعة أبناء وكاثوليكي متدين، بتخفيضات ضريبية وبناء سور حدودي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ إجراء حازم ضد المجرمين، كما يعتبر من المتعاطفين مع الديكتاتور السابق أوجستو بينوشيه.

يشار إلى أنه قبل عامين، خرج الآلاف إلى الشوارع كل يوم لأسابيع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واستقالة الرئيس في ذلك الوقت سباستيان بينيرا.