مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة مياه بأطفيح

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لقى أحد الأشخاص مصرعه؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي قيادته بترعة مياه أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة مسجد موسى بقرية القبابات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة، ما نتج عنه انحراف الطارة وسقوط السيارة في الترعة ووفاة قائدها، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما رفع رجال المرورن حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.