نجم الزمالك السابق : استبعاد طارق حامد من المنتخب تهريج

هاجم طارق يحيى نجم الزمالك السابق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب استبعاد طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء من القائمة المبدئية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل.

وقال يحيى في تصريحات لقناة أون سبورت :" الأمر ليس فني ويبدو أن هناك أمر ما داخل كيروش تجاه اللاعب .. طارق حامد من أبرز اللاعبين وكان دائم التواجد في منتخب مصر مع كل الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب المنتخب .. استبعاده من المنتخب تهريج".

وأضاف :" لا أقصد بحديثي أن هناك أحد بالجهاز المعاون له يد في الأمر فالمدير الفني كيروش لا يستمع لهم ولا يقوم إلا بما يدور في عقله فقط".

وأضاف :" يجب على كيروش الخروج في الإعلام وتوضيح أسباب استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب فالأمر لا يعيبه ولكن ترك الأمور بهذة الصورة أمر غير مقبول".

ويرى طارق يحيى أنه كان يجب على الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب البرتغالي عقب الأخفاق في كأس العرب والاكتفاء بالمركز الرابع في البطولة بعد الخسارة من تونس في نصف النهائي بهدف دون مقابل والهزيمة من قطر في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.