محاولة سطو على بنك وسط العاصمة الألمانية باستخدام رذاذ الفلفل

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قام عدة أشخاص مسلحين برذاذ الفلفل بمحاولة سطو على بنك في قلب العاصمة الألمانية برلين ما تسبب في انتشار كبير للشرطة.

وأفادت بيانات الشرطة اليوم الاثنين بأن الجناة لاذوا بالفرار دون غنيمة.

ووقعت إصابات طفيفة لبعض الأشخاص بسبب رذاذ الفلفل.