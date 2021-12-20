حبس عاطلين بحوزتهم 3000 قرص تامول في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في مخدر التامول.

كانت النيابة قد تسلمت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، والتي أوضحت وجود معلومات جنائية لهما؛ فأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من إعداد التحريات النهائية حول الواقعة، وكذا كلفت النيابة المعمل الكيماوي بتحليل عينة من الأقراص المضبوطة بحوزة المتهمين.

كانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة المرج مفادها وجود شخصين بدائرة القسم، يقومان ببيع عقاقير مخدرة إلى زبائنهم، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة؛ فتبين أن المتهمين يبيعان عقار التامول المخدر بالمنطقة محل سكنهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبتفتيشهما ضُبط بحوزتهما 3000 قرص من عقار التامول، ومبلغ مالي، وعدد 3 هواتف محمولة، وسيارة مستأجرة.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.