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إرجاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:10 م

أُرجأ المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 17 حتى 21 يناير 2022.

وقال متحدث باسم المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، إن سبب الإرجاء هو جائحة كورونا.

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