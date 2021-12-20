إرجاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

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أُرجأ المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 17 حتى 21 يناير 2022.
وقال متحدث باسم المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، إن سبب الإرجاء هو جائحة كورونا.