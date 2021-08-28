ألمانيا تصنف خطر الإصابة بعدوى كورونا للملقحين والمتعافين بالمرتفع بسبب أوميكرون

شدد معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات من تقييمه لمخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون.

واعتبر المعهد على تويتر اليوم الاثنين أن خطر الإصابة بالعدوى بالنسبة للحاصلين على جرعتي تطعيم كورونا وبالنسبة للمتعافين مرتفعا، فيما اعتبر هذا الخطر بالنسبة لغير الملقحين "مرتفعا للغاية".

في المقابل، اعتبر المعهد خطر الإصابة بالعدوى معتدلا بالنسبة للملقحين الحاصلين على الجرعة التنشيطية.

وفي تقييمه المعدل، اعتبر المعهد خطر الإصابة بالعدوى بين السكان بشكل عام بأنه "مرتفع للغاية".وحذر المعهد من ارتفاع مفاجئ في أعداد الإصابات وحدوث زيادة في الأعباء على قطاع الرعاية.

وكتب المعهد أن "السبب في ذلك هو ظهور متحور أوميكرون وانتشاره السريع، حيث ينتشر هذا المتحور وفقا للمعلومات الحالية بشكل أسرع وأكثر تأثيرا من المتحورات الأخرى التي ظهرت حتى الآن".

ووصف المعهد التطور الحالي بأنه "مثير للقلق للغاية".

وأبدى المعهد تخوفه من أن استمرار انتشار متحور أوميكرون سيؤدي إلى حدوث زيادة جديدة في أعداد حالات الإصابة الخطيرة بالمرض وحالات الوفاة وتجاوز لقدرات العلاج المتاحة في وحدات الرعاية المركزة على مستوى ألمانيا.

كان المعهد ذكر في تقريره الأسبوعي يوم الخميس الماضي أنه يقدر الخطر على صحة الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة للتطعيم أو غير الملقحين في ألمانيا بأنه "مرتفع للغاية بوجه عام"، فيما وصف هذا الخطر بالنسبة للحاصلين على التطعيم الكامل بأنه معتدل لكنه يرتفع مع تنامي أعداد الإصابات.