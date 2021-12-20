مسؤول أمني أفغاني سابق: لم تكن هناك ثقة بالولايات المتحدة عندما غادر القادة

قال حمد الله مهيب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني اليوم الأحد إن كل الثقة في الولايات المتحدة "تلاشت" بحلول الوقت الذي أطاحت فيه طالبان بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا واستولت على كابول.

وقال حمد الله - في حوار أوردته صحيفة ذا هيل الأمريكية - " إن الشعب الأفغاني قدم تضحيات جسيمة لأفغانستان، أعتقد أنه سيكون من العار أن نتجاهل ذلك"، موضحا أنه تم الاحتجاج على قرار إجراء محادثات مباشرة وإشراك طالبان وعقد صفقة مع طالبان لا تشمل الحكومة الأفغانية.

وألقى مهيب باللوم على قرار عدم إشراك الحكومة الأفغانية في محادثات مع طالبان في الانهيارها النهائي، وبحسب المسؤول السابق، فإن الخطأ الأكبر كان عدم الفهم بأن الولايات المتحدة كانت تنسحب من أفغانستان، بغض النظر عن الموقف.

ونفى مهيب التقارير التي تفيد بأن المسؤولين الحكوميين أخذوا أموالاً معهم من أفغانستان عندما غادروا، مشيرا إلى أن المروحية التي استخدموها في المغادرة حلقت على ارتفاع منخفض لتجنب اكتشاف أمريكا، قائلا: "لقد ضاعت الثقة .. لم تكن هناك ثقة ".