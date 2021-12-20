ألمانيا: معاودة ارتفاع المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا لأول مرة عقب تراجع استمر أسابيع.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 316 مقابل 4ر315 أمس الأحد، ومقابل 2ر389 قبل أسبوع ومقابل 5ر386 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 16 ألفا و86 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 21 ألفا و743 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 119حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 116 حالة قبل أسبوع.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و809 آلاف و622 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل يوم الجمعة الماضي إلى 10ر5 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 17ر5 يوم الخميس الماضي. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و801 ألف و400 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 108 آلاف و352 حالة.