وصف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، الأزمة والصراعات السياسية داخل ليبيا بالمعقدة، مضيفا أنه غير وارد إقامة الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها.

واضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc، اليوم الأحد، أن الأزمة الليبية تعد من الأزمات التي طالت إقليم الشرق الأوسط، معربًا عن أمنياته في إقامة الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها، من أجل عودة الاستقرار للمنطقة وللشعب الليبي.

وفي سياق آخر، أشار إلى عدم الوصول إلى حل واضح بشأن القضية الفلسطينية - التي تعد أحد ضحايا الربيع العربي - منذ الرصاصة التي قتلت رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، قائلًا إن الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة على السيطرة على إسرائيل وتحريكها.

وتابع: "لم نرَ جهدا فعالا من واشنطن من أجل إتمام عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومصر الدولة الوحيدة التي تقوم بجهود كبيرة إزاء ملف القضية الفلسطينية، في ظل اللقاءات المظهرية من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وأشاد العرابي بتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة، لأن القرار ساهم في زيادة رصيد مصر عند الشعب الفلسطيني.

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