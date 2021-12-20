ثنائي هجومي لسيراميكا أمام الاتحاد في الدوري

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام.
وضم التشكيل الأساسي كل من:
حراسة المرمى: عامر عامر.
الدفاع: محمود نعيم، محمود البدري، خالد صبحي، عمرو الحلواني.
خط الوسط: محمد توني، بلال السعيداني، محمود نبيل، محمد إبراهيم.
في الهجوم: شادي حسين، مصطفى ميسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو، وليد عبد المنعم، عبد الله محمود، أحمد محسن، مصعب البطاط، كوامي بونسو، ونيفول كوبينا، ايفانز منساه، باسم مرسي.