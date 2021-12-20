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ثنائي هجومي لسيراميكا أمام الاتحاد في الدوري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 7:55 م

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام.

وضم التشكيل الأساسي كل من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: محمود نعيم، محمود البدري، خالد صبحي، عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني، بلال السعيداني، محمود نبيل، محمد إبراهيم.

في الهجوم: شادي حسين، مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو، وليد عبد المنعم، عبد الله محمود، أحمد محسن، مصعب البطاط، كوامي بونسو، ونيفول كوبينا، ايفانز منساه، باسم مرسي.


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