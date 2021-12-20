إحالة مناقشة تغير المناخ للجنتي الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

وعياد يتعهد بإعداد تقرير يليق بالمجلس

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عبد الخالق عياد، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وذكر عياد، أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكل الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته، دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جميع الأعضاء لتقديم أية درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.