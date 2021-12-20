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وكيل الجزيري يكشف حقيقة العروض الخليجية

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 1:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 1:19 ص

أكد وكيل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وجود عروض للظفر بخدمات اللاعب في الفترة المقبلة من بعض الأندية الخليجية.

وتألق الجزيري صحبة منتخب بلاده في كأس العرب والتي أختتمت في قطر وحصد المركز الثاني خلف الجزائر بطل العرب بجانب تتويجه بجائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات لقناة ( ten ) :" تلقينا عروض شفهية من العديد من الأندية الخليجية سواء في الدوري القطري أو السعودي أو الإماراتي لمعرفة موقف اللاعب ورغبته في الانتقال من الزمالك".

وأضاف :" العروض لم تصل إلى الصيغة الرسمية ولكني أعتقد أن رحيل اللاعب في الوقت الحالي سيكون صعب في ظل الأزمة التي يمر بها نادي الزمالك والخاصة بالمنع من القيد".

وأوضح :" أتمنى أن يصل اللاعب لخطوة الأحتراف الأوروبي وسعيد بما قدمه مع المنتخب التونسي وبما يقدمه مع الزمالك".

 


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