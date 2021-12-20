ليبيا: خسارة 2500 ميجاوات من الطاقة بسبب إغلاق حقول نفطية بالجنوب

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن إيقاف الغاز المغذي لمحطاتها سيؤدي إلى فقد نحو 2500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الإثنين أن "هذا الأمر سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وزيادة ساعات طرح الأحمال، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة".

كانت مجموعة مسلحة تتبع حرس المنشآت النفطية قد قامت اليوم بإغلاق حقول: الشرارة(أكبر حقل في ليبيا)، والوفاء والحمادة، بسبب حقوق مالية "بحسب تصريح أحد موظفي مكتب الإعلام بمؤسسة النفط الليبية أدلى به سابقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)".

وبحسب شركة الكهرباء، فقد أدى إغلاق الحقول إلى إيقاف الغاز الطبيعي المغذي لمحطات الرويس، والزاوية، والخمس، وجزء من محطة مصراتة.

وكانت شركة الكهرباء قد شرعت قبل أسبوعين في طرح أحمال الطاقة الكهربائية لشتاء هذا العام، الأمر الذي يتكرر سنويا في ذروتي الصيف والشتاء منذ بداية الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011.