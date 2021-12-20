 إيطاليا تسجل 24 ألفا و303 إصابات جديدة بكورونا و97 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 24 ألفا و303 إصابات جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 9:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 9:16 ص

سجلت إيطاليا 24 ألفا و303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 97 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و389 ألفا و155 إصابة، والوفيات إلى 135 ألفا و641 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 105 مليون و608 آلاف و729 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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