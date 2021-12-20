وزيرة الشئون الثقافية التونسية تزور جناح بلادها بمعرض إكسبو دبي 2020

زارت وزيرة الشئون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، الجناح التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020؛ للإطلاع على أهم مكوناته الثقافية ومتابعة مختلف برامجه التي تقدم فكرة شاملة عن الثقافة التونسية ومضامينها المتنوعة ومميزات بيئتها وللتعريف بأهم أعلامها.

وأوضحت وزارة الشئون الثقافية التونسية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الوزيرة تشارك في أعمال الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي بدبي بحضور مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر، حيث يشارك 21 وزيرا من الوطن العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من المديرين للمنظمات الدولية ورؤساء الوفود الرسمية ومجموعة من الشخصيات العامة.

وأضاف البيان أن مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي يعتبر فرصة مهمة لتوحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة ومجالا متجددا لتعزيز آفاق التعاون الثقافي العربي والانفتاح على ثقافات شعوب أخرى.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش على مدى يومين مجموعة من المسائل الثقافية وهي الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني مع ثقافات شعوب العالم وتوحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالإضافة إلى توحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية ومناقشة برنامج سفير فوق العادة للثقافة العربية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي تصدره وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المجلس الاستشاري للغة العربية وبحث سبل التعاون لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها.