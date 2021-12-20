دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بمعدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع والميادين العامة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي شكوى أو أزمة تطرأ بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكل محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، وذلك بالتزامن مع بيان هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء البلاد.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلًا عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أية أسلاك مكشوفة بها، وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلًا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، قبل أن يشير إلى مناشدته المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع، خاصةً وقت سقوط مياه الأمطار، والإبلاغ عن أية أعطال بالأعمدة أو في حالة وجود ماس كهربائي بها.