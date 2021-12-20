إعدام إيراني كردي في سجن غربي البلاد بتهمة "التمرد المسلح"

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، إنه تم إعدام أحد أفراد الأقلية الكردية في إيران في سجن غربي البلاد بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".

واتهم الرجل، واسمه حيدر جي، بالمساعدة والتحريض على قتل ثلاثة أكراد من أصل إيراني وكذلك الانتماء إلى الحزب الديمقراطى الكردستاني الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية في إيران.

وأشارت التقارير إلى أنه تم شنق حيدر جي 48 عاما في السجن المركزي لمدينة سانانداج أمس الأحد.

وحكم على حيدر جي في البداية بالسجن لمدة طويلة بعد اعتقاله عام 2016، ولكن في محاكمة ثانية، حكم عليه بالإعدام.

وأكدت المحكمة العليا العام الماضي حكم الإعدام الصادر بحقه. ولم تكلل بالنجاح جهود محاميه لمنع تنفيذ حكم الإعدام.

يشار إلى أنه في إيران، تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات الخطيرة ، من بين جرائم أخرى، مما أدى إلى توجيه انتقادات دولية للجمهورية الإسلامية.