اعرف نوع جرعتك الثالثة التنشيطية من لقاحات كورونا - تفاصيل قرار الصحة

حددت وزارة الصحة نظام إعطاء الجرعات التنشيطية وهي الجرعة الثالثة المعززة للمناعة.

وبدأت نهاية الأسبوع الماضي وزارة الصحة في توجيه رسائل الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاحات كورونا إلى جميع من مرت فترة 6 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية من جميع أنواع اللقاحات.

ووفقا لمنشور توجيهي من مساعد الوزير لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة د. محمد حساني، حصلت "الشروق" على نسخة منه، فقد حددت وزارة الصحة أنواع الجرعة الثالثة حسب طبيعة الجرعتين السابقتين لكل مواطن، وذلك على النحو التالي:

١- الحاصلون على لقاح سينوفارم في الجرعتين الأولى والثانية، يتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم في الجرعة التنشيطية، وفي حالة عدم توفره يتم تطعيمهم بلقاح سينوفاك أو استرازنيكا أو فايزر أو موديرنا في الجرعة التنشيطية الثالثة.

٢- الحاصلون علي لقاح سينوفاك في الجرعتين الأولى والثانية، يتم تطعيمهم بلقاح سينوفاك كلقاح أساسي، وفي حال عدم توفره يمكن تطعيمهم بلقاحات سينوفارم أو استرازنيكا أو فايزر أو موديرنا في الجرعة الثالثة.

٣- الحاصلون على لقاح سبوتنيك في الجرعة الأولى والثانية، يتم تطعيمهم بلقاح استرازنيكا وفايزر وموديرنا في الجرعة التنشيطية الثالثة.

٤- الحاصلون على لقاح جونسون يتم تطعيمهم بلقاح جونسون في الجرعة الثالثة أو بلقاح بديل وهو استرازنيكا وفايزر وموديرنا.

٥- الحاصلون على لقاح فايزر كجرعة أولى وثانية، يتم تطعيمهم بنفس اللقاح في الجرعة التنشيطية الثالثة، أو بالبديل له وهو لقاحي موديرنا أو استرازنيكا.

٦- الحاصلون على لقاح موديرنا في الجرعتين الأولي والثانية، يحصلون على نفس اللقاح في الجرعة التنشيطية الثالثة أو البديل له وهو فايزر أو استرازنيكا.