إيران تجري مناورة في محيط محطة بوشهر النووية

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أعلن مساعد محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية محمد تقي إيراني بأن إطلاقات الدفاع الجوي التي سمعت في محيط محطة بوشهر النووية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين كانت في إطار مناورة للدفاع الجوي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول للصحفيين :"في سياق الجهوزية اللازمة لرفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة، جرت فجر اليوم الاثنين مناورة في سماء محطة بوشهر".

وشدد على أن "المناورة جرت بالجهوزية اللازمة وبتنسيق كامل من قبل القوات المسلحة".

يأتي هذا وسط تهديدات إسرائيلية متواصلة بأن كل الخيارات مطروحة لمواجهة التهديد النووي الايراني.