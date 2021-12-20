ألمانيا وإيطاليا تعدان "خطة عمل" لتعزيز علاقاتهما

تعتزم ألمانيا وإيطاليا إعداد "خطة عمل" مشتركة لتعزيز علاقاتهما.

وفي أعقاب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي في روما اليوم الاثنين:" المسألة الآن هو أننا قررنا أن نقوم بهذا".

وأوضح شولتس أن الجانبين عازمان في النهاية على إبرام اتفاقيات دقيقة وتعزيز التعاون بين الحكومتين " وهذا تقدم عظيم فيما أعتقد".

وتأتي فكرة خطة العمل بعد مضي وقت غير بعيد على توقيع "معاهدة كويرينال" بين إيطاليا وفرنسا وهي معاهدة صداقة بين البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا مثل الاقتصاد أو الأمن أو سياسة الهجرة.

من جانبه، قال دراجي إن الأمر لا يزال في مرحلة البداية " ولم يكن هناك حديث عن هذا الموضوع أبدا قبل ثلاثة أيام" مشيرا إلى أنه تم البدء في البحث عن مجالات معينة يمكن للوزارات المختصة من الجانبين ايجاد سبل للتعاون فيها.

كان دراجي استقبل شولتس في مقره الرسمي بقصر كيجي بسلام الشرف العسكري، وفي أعقاب ذلك جرت محادثات منفردة بين الجانبين.

وخلا برنامج شولتس في روما من القيام بزيارة إلى الفاتيكان.

يذكر أن دراجي يتولى رئاسة الحكومة الإيطالية منذ منتصف شباط/فبراير الماضي وتتألف حكومته من خبراء وساسة وهي تحظى بدعم من الغالبية الكبيرة في غرفتي البرلمان.