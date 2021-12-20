وكيله: هناك عروض عربية للجزيري

كشف علاء أباظة، وكيل النجم التونسى سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، تلقي اللاعب عدد من العروض العربية من السعودية وقطر والإمارات.

وقدم الجزيري، مع منتخب تونس خلال مشاركة النسور في بطولة كأس العرب بقطر، مستوي أكثر من رائع بتسجيل 3 أهداف، وتواجده ضمن قائمة هدافي البطولة، والذي توج بها منتخب الجزائر على حساب تونس، ينتيجة 2-0.

وقال وكيل أعمال الجزيري، فى تصريحات تليفزيونية: "بالفعل هناك عدد من العروض العربية وصلت للاعب، من قطر والسعودية والإمارات".

وأضاف:" حتى الآن العروض العربية التي وصلت للجزيري مجرد عروض شفهية".

وعن موقف الزمالك من العروض:" في رأيي الزمالك لن يوافق على رحيل اللاعب، في ظل أزمة القيد التي يعاني منها النادي".

وأتم:" على الأندية الرغبة في التعاقد مع الجزيري، التقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك".