طرح 6 محلات تجارية وصيدليتين بمنطقة دار مصر بالمزاد العلني

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس الجهاز، والمشرف على خليج السويس، عن طرح عدد 6 محلات تجارية بالسوق الثماني المنفذ بمنطقة دار مصر، المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن مساحات المحلات تتراوح من 20 متر مربع إلى 39 متر مربع، مشيرًا إلى أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 16-1-2022، على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيه كل محل أو صيدلية.