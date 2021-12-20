بات لقاء الاتحاد السكندرى وسيراميكا كليوباترا، الذي سيقام في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في بطولة الدوري، مهددا بالتأجيل بسبب هطول الأمطار والعواصف الرعدية التي تضرب القاهرة منذ مساء الأحد.

وتسببت نوة " الفيضة " التى تضرب الإسكندرية في تواصل هطول الأمطار بغزارة، وارتفاع المياه بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل كبير علي أرضية إستاد الإسكندرية والذى كان من المنتظر أن يستضيف المباراة.

علي جانب آخر يبذل مسئولو إستاد الإسكندرية تحت قيادة محمد عبد الرازق مدير الاستاد مجهودا كبيرا من أجل رفع المياه الراكدة داخل أرضية الملعب، علما بأن هطول الأمطار متواصل حتى الآن بشكل مكثف.