أعلنت الحكومة المغربية حظر التجوال ومنع إقامة الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية طبقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت الحكومة - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي تعزيزًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا؛ للحفاظ على المواطنين وعلى النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مواجة هذه الجائحة.

وأكدت أن هذه الاجراءات تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة، كما تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 11:30 ليلًا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة 12 ليلًا إلى الساعة 6 صباحًا.

وأضافت أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا فى ظل الظروق الراهنة، وتظل الحاجة إلى التقيد الصارم بكل تعليمات السلطات وبجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات الصحية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 102 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 952 ألفًا و916 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفًا و810 وفيات، كما تم تسجيل 147 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 936 ألفًا و597 متعافيًا.