 ماليزيا: نزوح أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة - بوابة الشروق
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ماليزيا: نزوح أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 1:08 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 1:08 م

اضطر أكثر من 20 ألف شخص في ماليزيا إلى النزوح من منازلهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية، عبر موقعها الإلكتروني أن الأمطار الغزيرة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الأول السبت، تسببت في حدوث فيضانات غمرت منازل ومبان أخرى في مناطق واسعة من البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية ماليزية أنه حتى أمس الأحد نزح نحو 21 ألف شخص من منازلهم في 7 ولايات من بينها سيلانجور القريبة من العاصمة كوالالمبور، كما تؤثر الفيضانات على النقل والدعم اللوجيستي حيث غُمرت الطرق السريعة والسكك الحديدية وانسدت جراء الانزلاقات الطينية.

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