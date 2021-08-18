سهم تسلا يفقد كل مكاسبه من صفقة هيرتز لتأجير السيارات

فقد سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا كل المكاسب التي كان قد حققها في أعقاب الإعلان عن توقيع صفقة لبيع 100 ألف من السيارات لشركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز جلوبال هولدنجز في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر السهم في ذلك الوقت بنسبة 35% تقريبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السهم فقد هذه الزيادة بالكامل حاليا، بعد تراجعه اليوم الاثنين بنسبة 2ر4% إلى 39ر893 دولار، وهو ما يقل عن سعره في ختام التعاملات قبل الإعلان عن صفقة هيرتز البالغة قيمتها 2ر4 مليار دولار يوم 25 أكتوبر الماضي.

كان سهم تسلا قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم 4 نوفمبر الماضي، لكنه تراجع بنسبة 21% خلال الشهر الحالي ليسجل أسوأ شهر له منذ التراجع الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في سبتمبر من العام الماضي.

كان الإعلان عن طلب هيرتز شراء 100 ألف سيارة كهربائية من إنتاج تسلا قد دفع بسهم شركة السيارات إلى ارتفاع كبير لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار. ثم بدأ السهم يتراجع بعد ذلك عندما أعلن إيلون ماسك مؤسس ورئيس تسلا اعتزامه بيع حصة من أسهمه في الشركة التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 905 مليارات دولار.