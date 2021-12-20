 محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس - بوابة الشروق
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محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس


نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:41 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:41 م
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول (نصف العام) للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.

وجاءت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية على النحو التالي:
-الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022
-الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس ( صم وضغاف سمع ) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022
- الصف الخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والسابع ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022
- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

وفيما جاءت مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية:
( الصف الأول الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدأ خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022
( الصف الثانى الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدأ خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021
- امتحان اتمام الشهادة الاعدادية ( العام والمهنى والمكفوفين والصم ) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022
وجاءت امتحانات التعليم الثانوي:
- الصف الأول الثانوى العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022
- الصف الثانى الثانوى العام ( للصم وضعاف السمع ) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022
- الصف الأول الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022
- الصف الثانى الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022
- الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022
- الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022
- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022

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