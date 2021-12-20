 بريطانيا تسجل 82 ألفا و63 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 82 ألفا و63 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 10:26 ص

سجلت بريطانيا 82 ألفا و63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 45 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و425 ألفا و657 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفا و679 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 127 مليونا و474 ألفا و32 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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