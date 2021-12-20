زراعة البرلمان توصي بسرعة إجراء مزايدة على نسبة الـ10% من إنتاج الأسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع في طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلية بالمزايدة العلنية، من خلال النشر بالصحف القومية، على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات في اجتماع اللجنة المقبل.

وشددت اللجنة على ضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعي، وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضي جمعيات الإصلاح في حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وعماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نور الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وتامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزي مدير عام الاتصال السياسي بوزارة البترول.

وقال النائب هشام الحصري إن الفلاح استشعر خلال الأيام الماضية منذ بداية تولي اللجنة مناقشة موضوع الأسمدة انفراجة حقيقية في توافر الأسمدة وإتاحتها في بداية الموسم الشتوي، وأن ما تم من جهود لضبط منظومة الأسمدة يمثل جهد إيجابي يحافظ على الزراعة والقلاع الصناعية.

وأكد ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأسمدة لجميع زراع مصر، بما فيها تخصيص نسبة الـ١٠% للسوق المحلية، بالإضافة لنسبة ٥٥% الموجهة لوزارة الزراعة، موضحًا ضرورة التزام كل الجهات بدورها في تفعيل ذلك القرار، مثل قيام الجمارك بعدم السماح بتصدير أي كميات أعمدة دون خطاب من وزارة الزراعة يفيد بتوريد الشركة لنسبة الـ٥٥% بالإضافة لضبط نسبة الـ١٠% من إنتاجها بالسوق المحلية.

وأوضح عماد مصطفى أن كميات الأسمدة تخرج من المصانع بشهادات معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن اتخاذ عدد وحدات الغاز المستهلكة لتحديد إنتاج الشركات يعد اجحاف لأن جزء من الغاز يستهلك في الاحتراق ولا يتحول إلى مادة خام، واقترح أن يتم طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة بشكل مؤسسى عن طريق البورصة السلعية بالمزايدة العلنية بداية من الأسبوع المقبل

ومن جانبه، أكد عباس الشناوي، رئيس قطاع للخدمات بوزارة الزراعة، التزام مصنع كيما بتوريد من 1050– 1250 طنًا يوميًا، مع وجود حصر يومي طبقًا للتعليمات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة الزراعة هي الجهة المطلوب منها أن تحدد نسبة الـ35% من إنتاج الشركات المسموح بتصديرها على أن يتم تحديد تعريف للأسمدة الأزوتية وأسمدة اليوريا، مطالبا بميكنة الخدمات للتنسيق بين الوزارات المعنية.

وعقب الحصري، مطالبا مختلف الجهات بسرعة التفاعل مع ميكنة الخدمات في إطار التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة حاليا.

ومن جانبه، استعرض تامر هيكل مدير عام بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بيانات استهلاك المصانع من وحدات الغاز.

وقال الحصري: لسنا في صراع مع المصانع، ولكن نحتاج أن نسير في الطريق الصحيح لحل الأزمة، في هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأسمدة.

وقال النائب مجدي ملك إن مناقشة تلك الأزمة استمر وقتا طويلا، وقطاع الزراعة في ظل توجهات الرئيس السيسي أصبح في حاجة لزيادة حصة الأسمدة التي كانت مقررة له في السابق، وبالتالي فنحن اليوم في أشد الاحتياج لزيادة الكمية بإضافة نسبة الـ١٠% المخصصة للسوق المحلية.