جنوب أفريقيا تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أسبوعين

تراجعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في جنوب أفريقيا إلى النصف تقريبا وسط موجة رابعة من الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية اليوم الإثنين أن البلاد سجلت 8 آلاف و 515 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية.

وتمثل هذه الحصيلة انخفاضا بنسبة 44 ٪ عن اليوم السابق، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية تسجله البلاد منذ 6 ديسمبر الجاري.

وأوضح المعهد أنه تم تسجيل 8 آلاف و 515 إصابة جديدة بعد أن جاءت نتائج 9ر29 في المئة من اختبارات الكشف عن الفيروس إيجابية، وهو ما يمثل انخفاضا عن نسبة ال 7ر30 في المئة في اليوم السابق.

وكشفت بيانات المعهد أن أغلبية هذه الحالات تم رصدها في إقليم كوازولو ناتال الساحلي، الذي كان يعد وجهة شهيرة للسياح المحليين خلال فترة العطلة الصيفية الحالية، يليه إقليم خاوتينج، وهو المركز الاقتصادي للبلاد.

ويشكل الإقليمان نحو 50 في المئة من الناتج الاقتصادي لجنوب أفريقيا.

وذكر المعهد في تقرير منفصل أن عدد المصابين الذين يتم إدخالهم المستشفيات ارتفع إلى 8 آلاف و 515 من 7 آلاف و 915 إصابة في اليوم السابق.

ونوه التقرير إلى أن عدد المصابين الذين هم بحاجة إلى الرعاية المركزة ظل دون تغيير عند 7ر6 في المئة.