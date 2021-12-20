مذبحة في باريس سان جيرمان من أجل عيون ميسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن باريس سان جيرمان يُدرس إمكانية بيع ما يصل إلى سبعة من لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، لتمويل الراتب الذي يحصل عليه النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان باريس سان جيرمان نشيطًا للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2021-22، حيث وقع عملاق الدوري الفرنسي مع نجوم أمثال ميسي وسيرجيو راموس وجيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي لتعزيز فريقهم.

وشهدت هذه التعاقدات المميزة زيادة كبيرة في ميزانية أجور فريق البي أس جي مع تعزيز فريق كبير جدًا لدرجة لا ترضيهم، وفقًا لـ صحيفة «ليكيب»، تبلغ فاتورة رواتب اللاعبين حاليًا 300 مليون يورو، حيث يكسب ميسي أكثر من 41 مليون يورو سنويًا.

دفع هذا باريس سان جيرمان إلى تفكير النادي الباريسي في التخلي عن الحارس سيرجيو ريكو هو الاسم الأول المتوقع أن يغادر بارك دي برنس، واسم كبير آخر قد يكون رحيل لاعب خط الوسط رافينيا، بينما يعتبر أكبر نجم يُشاع أنه على وشك الرحيل عن باريس سان جيرمان هو المهاجم ماورو إيكاردي.

ومن بين اللاعبين الآخرين المرتبطين بالخروج من باريس سان جيرمان أمثال كولين داجبا ولايفين كورزاوا وعبدو ديالو وإريك جونيور دينا إبيمبي.

وانضم ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية. ومع ذلك، فإن الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات قد بدأ مشواره ببطء في العاصمة الفرنسية.