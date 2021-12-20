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العراق: مقتل عنصرين من داعش في قصف جوي على ديالى

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 10:00 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في ضربة جوية على ديالى، 57 كم شمال شرق بغداد.

وقالت خلية الإعلام، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات "إف 16" العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن ذلك جاء بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.


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