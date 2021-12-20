محافظ الدقهلية: تعطيل الدراسة اليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم الإثنين، بجميع مدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وقال المحافظ إنه نظرًا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد فقد تقرر أن يكون يوم الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ إجازة للطلاب في مراحل التعليم دون الجامعي وذلك حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وقد طالب للمحافظ الجميع اتخاذ الحذر.



وشدد محافظ الدقهلية على استمرار درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة، مؤكدًا درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.