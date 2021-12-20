توقيع بروتوكول تعاون بشأن إنشاء مكتب سجل تجاري بالأقصر

أعلنت الغرفة التجارية بالأقصر، توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأبرم التوقيع اللواء وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ممثًلا عن الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلا عن الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وتمت مراسم التوقيع بحضور كل من كامل أحمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للتسجيل التجاري، وعدد من قيادات جهاز تنمية التجارة الداخلية وهم المهندس أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالجهاز، عماد جمال مدير عام التحقيقات، مصطفى غزال مدير عام الفتوى، ورأفت حسن إبراهيم، مدير الحسابات.