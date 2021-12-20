محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال بختام فاعليات أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، احتفال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان؛ بمناسبة ختام فاعليات أنشطة عام 2021، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأكد المحافظ، أن أضرار الإدمان بأشكاله لا تقتصر على الفرد المدمن فقط بل تؤثر على المجتمع ككل من جميع الجوانب فله تأثير اقتصادي وأمني واجتماعي بل له تأثير على الأمن القومي للبلاد بشكل عام.

كما أكد المحافظ، أن الدولة تبذل الكثير من الجهد للحد من الإدمان والقضاء عليه والعمل علي خلق مجتمع خالٍ من الإدمان من خلال ملاحقة المروجين والمتاجرين بالمواد المخدرة ومنع دخولها حدود البلاد مناشدا الشباب بالابتعاد نهائيا عن أي طريق يؤدي إلى تعاطي المواد المخدره لأنه سيؤدي إلي ضياع مستقبلهم ودمار صحتهم بل الابتعاد عن اصدقاء السوء.

ودعا المحافظ، الشباب بممارسة الأنشطة الرياضية والتي بدورها تحافظ على القوى العقلية والبدنية للإنسان؛ لأن العقل السليم في الجسم السليم.

وثمن مختار، دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة للوقاية من التدخين والمخدرات والحفاظ على حياة الشباب.

كما ثمن دورهم الفعال من خلال إتاحة وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للشباب الذين وقعوا فريسة للإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية.