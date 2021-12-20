نواب بمجلس الشيوخ: التغيرات المناخية خطر كبير على البشرية

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قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التغيرات المناخية ليست ظاهرة محلية وإنما عالمية.

وأضاف خلال الجلسة: "نستهدف استيضاح سياسة الحكومة، وإعلان التفاصيل للشعب المصري"، موضحا أن المجلس يمارس دوره المنوط به دستوريا وقانونيا في هذا المجال وخاصة وأن التغيرات المناخية تعبر عن كارثة من الكوارث الخطيرة والتي تشكل خطرا على البشرية والعالم أجمع".

وقال النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النواب يستهدفون مناقشة التحديات التي تواجه مصر في ظل التغيرات المناخية.

وأضاف: "نناقش ماذا ستقدم الدولة لتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة لخطط الدولة للحفاظ على السواحل الشمالية".

وتابع: "نريد التعرف على الإجراءات المتخذة في المحافظات التي تشهد تغيرات كبيرة والاستعدادات لاستضافة قمة المناخ COP 27، بالإضافة إلى التعرف على جهود حماية الشواطئ والطاقة المتجددة".