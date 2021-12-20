ريو تينتو للتعدين تختار سفير كندا لدى الصين كرئيس مجلس إدارة جديد

أعلنت شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو تعيين دومينيك بارتون رئيسا جديدا لمجلس إدارتها.

وسينضم بارتون الذي يعمل كسفير لكندا لدى الصين منذ 2019 إلى مجلس إدارة الشركة في نيسان/أبريل المقبل ثم يتولى منصب رئيس المجلس في أيار/مايو المقبل.

في المقابل سيخرج سيمون تومبسون من منصيه كمدير غير تنفيذي وكرئيس مجلس إدارة لشركة ريو تينتو في نفس التوقيت، بعد أن أمضى 4 سنوات كرئيس لمجلس الإدارة وكمدير غير تنفيذي للشركة منذ 2014.

يذكر أن بارتون وهو كندي من مواليد أوغندا أمضى أكثر من 30 عاما في العمل بشركة الاستشارات الإدارية والاقتصادية ماكينزي أند كومباني، منها تسع سنوات كشريك إداري عالمي وست سنوات كرئيس مجلس إدارة قطاع آسيا في الشركة.

ومن المناصب الأخرى التي شغلها بارتون في السابق منصب رئيس مجلس إدارة شركة تيك ريسورسز ومدير غير تنفيذي في سينجتل جروب وفي شركة إنفستور أيه.بي.