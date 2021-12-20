السكة الحديد: تشغيل أول قطار درجة ثالثة مكيفة بداية العام المقبل

قال نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة حسام البسطويسي، إن هيئة السكك الحديدية عانت كثيرًا في الفترات الأخيرة لكن مؤخرًا تشهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية بالمرفق والتشديد الكامل على ضرورة التطوير وتحسين مستوى الخدمة؛ لذلك نشهد حاليًا توريد جرارات وعربات حديثة وقطارات كاملة سياحية لخدمة الركاب والارتقاء بالمنظومة.

وأضاف البسطويسي لـ"الشروق": "الجمهور سيشهد بداية العام المقبل تشغيل خدمة القطارات الجديدة من الدرجة الثالثة المكيفة حيث يتم حاليًا تجهيز أول قطار واختباره استعدادًا لدخول الخدمة، كما سنشهد قريبًا توريد 6 قطارات سياحية إسبانية من شركة تالجو لدعم خطط الدولة في تنشيط السياحة".

وتابع: "كل فرد في هيئة السكة الحديد أصبح متحملًا بشكل جاد للمسئولية وأهمية دوره في خدمة الركاب وتقديم أفضل الخدمات"، مناشدًا الجمهور تحمل مسئوليته تجاه السكة الحديد بالحفاظ عليها ومنع ظاهرة رشق القطارات بالحجارة لما يسببه من إتلاف للممتلكات ومخاطره على سلامة الركاب.

وأوضح أن مشروع تركيب البوابات الإلكترونية حاليًا في محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية ودمنهور تستهدف حوكمة إيرادات السكة الحديد ومنع ظاهرة التزويغ من دفع قيمة التذكرة، ذاكرا أنه من المقرر أن يتم انتهاء تركيب البوابات بالمحطات الخمس بنهاية العام الجاري.