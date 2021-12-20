انطلاق دورة أساسيات نظم الخلايا الشمسية بنقابة المهندسين لتأهيل حديثي التخرج

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية المجانية عن أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة، التي تنظمها لجنة التنمية المستدامة بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة أمين عام النقابة حسن عبدالعليم.

وجاءت فعاليات التدريب بالمهندسين، بالتعاون مع مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تأهيل المهندسين حديثي التخرج من شعبتي (كهرباء - ميكانيكا) لمساعدتهم للالتحاق بالشركات العاملة في المجال، ومساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم الخاصة من خلال نقل خبرة عملية للمتدربين وتدريبهم على كيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشاريع الخلايا الشمسية والاطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية.

وقالت النقابة إن لجنة التنمية المستدامة تستهدف تدريب 60 مهندسًا كمرحلة أولى، تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تستمر حتى 23 ديسمبر الحالي، على أن تبدأ المجموعة الثانية فى الأسبوع المقبل من الفترة 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، على أن يختتم التدريب بزيارة ميدانية لأحد المشاريع القائمة.

من جهته، نقل مقرر لجنة التنمية المستدامة محمد كامل، تحيات نقيب المهندسين هاني ضاحي، لجميع الحاضرين، معربًا عن خالص تقديره له، لما يقوم به من دور كبير تجاه المهندسين الشباب وحديثي التخرج، وهو الدور الذي ينعكس في إقامة مثل هذه الفعاليات بغرض تدريب وتأهيل المهندسين وإطلاعهم على متطلبات سوق العمل، خاصة وأن هذا العصر هو العصر الذهبي للشباب، والقيادة السياسية توليه اهتمامًا خاصًا، ويظهر ذلك جليًا في تمكين الشباب وتقلدهم مناصب قيادية.

وأشاد كامل، بالدور الكبير لحسن عبدالعليم، في تشكيل لجنة التنمية المستدامة، لتكون ضمن اللجان النوعية المتخصصة بالنقابة، إيمانًا منه ودعمًا للتوجه العام، وتماشيًا مع رؤية الدولة 2030 في الحفاظ على التنمية والبيئة معًا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنًا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكييف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشار مقرر لجنة التنمية المستدامة، إلى أن اللجنة تهدف إلى التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة من خلال بناء القدرات القادرة على نشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وتأهيلهم لتطبيقها فى مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية، وكذلك مناقشة السياسات التمكينية والفرص والتحديات التي تواجه مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والعادلة.

وأوضح أن اللجنة تهدف إلى التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة محليًا ودوليًا لتوسيع نطاق القائمين على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، أشادت هند فروح، مدير المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية، بما حققته مصر من تقدم ملحوظ فى مؤشر التحول فى مجال الطاقة عالميا لعام 2021، حيث قفزت 8 مراكز لتصبح فى الترتيب 76 مقابل المركز 84 عام 2020 .