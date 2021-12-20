ضبط مصنع محولات كهربائية بدون ترخيص في المنيا

وردت معلومات أولية إلى المقدم علاء عبد الصمد سعيد، رئيس مباحث شرطة كهرباء وسط الصعيد بالمنيا، بقيام صاحب ورشة بتصنيع المحولات الكهربائية دون ترخيص، والاتجار في المحولات والأبراج والمهمات الكهربائية الخاصة بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكان اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، قد تلقى إخطارا من المقدم علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث شرطة كهرباء وسط الصعيد بالمنيا، بورود معلومات بقيام مصنع للاتجار في مهمات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء والوحدات المحلية.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة الورشة وضبط المتهم، ويدعى "أ -ع- ع" ٢٨ عاما، مقيم بشوشة سمالوط، صاحب ورشة غير مرخصة لمزاولة وتصنيع وبيع الأبراج الكهربائية وبحوزتة مهمات كهربائية تقدر بمبلغ ٥ ملايين جنيه.

وشملت المضبوطات ٥ محولات كهربائية قدرة ١٠٠ كيلو ومحولين قدرة ٦٣ كيلو، و١٠ أبراج رسم ١٢/٩، وبرجين رسم ١٥/١٢، و٤ أبراج رسم ١٢/١١ و٤ أبراج جهد متوسط خاص بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، و٨ سكينة هوائية جهد متوسط قدرة ٢٠٠ أمبير، و٣٥ عامود جهد منخفض ومستعمل، و١١٥ شداد ألمونيوم، و١٥٠ عازل صيني جهد فائق ومتوسط، و٨ كشاف إنارة عامة خاصة بالوحدة المحلية بسمالوط، و١٥٠ عازلا صينيا تخص الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى.

وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.