انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمدرسة حسن البنا للتعليم الأساسي بديرب نجم بالشرقية، مع اتهامات للدولة بتكريم مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.

قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على "فيسبوك" إن "هذا تشابه أسماء وليس تكريما لمؤسس الإخوان".

وكشف الوزير أن التسمية تعود إلى أن المتبرع بأرض المدرسة مواطن اسمه "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا" وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض منذ عام ٢٠٠٢ أي منذ ٢٠ سنة كاملة تعاقب فيها الوزراء ولم يتم التعليق على اسم المدرسة إلا الآن "في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة" على حد تعبيره.

وأضاف شوقي: "الدولة ليست في غيبوبة وإنما يزداد يوميا مستوى التنمر على كل شيء وأي شيء، وما نزال نرد ونوضح احتراما للمواطن المصري الذي أرهقته الشائعات واختلط عليه الامر والله المستعان".

وأشار شوقي إلى تغيير اسم المدرسة بالفعل إلى "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا" وذلك "حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج".