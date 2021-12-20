قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعرضت لنوة «الفيضة الصغرى» بعد أيام قليلة من التعرض لنوة «قاسم»، لافتًا إلى أن الامر لم يمنح وقتًا لراحة المعدات وخاصة أن نوة «الفيضة الصغرى» كانت أشد هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.



وعلق الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، على مشهد تغطية الثلوج لمجموعة من شوارع الإسكندرية، قائلًا: «أصبحنا مثل لندن وموسكو بعد سقوط حبات برد مثل القطن، لكننا لم نصل لمرحلة الكسح نهائيًا».



وطمأن الأهالي بأن الأمور جيدة في المحافظة على الرغم من زيادة معدلات المياه، مقارنة بالمرات الماضية، موضحًا أنه اتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والمعاهد وإعطاء إجازة للأمهات العاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عامًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.



ونوه محافظ الإسكندرية، إلى أن الإجازة تسمح لمعدات الصرف الصحي بالعمل في الشوارع وسحب تجمعات المياه على مدار 24 ساعة، منوهًا إلى أن ارتفاع الأمواج وتأثير الرياح على أعمدة وأكشاك الكهرباء واللوحات الإعلانية يمثل خطرًا على الطلاب.



ونفى تعطيل الحركة المرورية نهائيًا في المحافظة، عدا الطريق الصحراوي الذي تعطل لمدة 10 دقائق فقط، متابعًا: «مدينة الإسكندرية شهدت أكثر من 15 تجمعًا للمياه تم تصريفها فورا، واستعننا بسيارات الصرف الصحي من القاهرة للتعامل مع كميات المياه الكبيرة».



وعن تعطيل الدراسة غدًا، أجاب محافظ الإسكندرية: «الأمطار غدًا ما بين متوسطة إلى خفيفة، والوضع لا يستدعي منح إجازة غدًا للطلاب، وخاصة أننا منحناهم إجازة أيام الخميس والأحد والاثنين الماضيين».