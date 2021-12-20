معرض المتروبوليتان بنيويورك يعرض مفردات ألهمت ديزني

يقيم متحف المتروبوليتان بنيويورك، معرضا بشأن كيفية تأثر عمل مخرج أفلام الرسوم المتحركة الأمريكي والت ديزني (1901 – 1966) والاستوديو الخاص به بالفنون الزخرفية الأوروبية بشدة.

وقال المتحف، إن هذا هو المعرض الأول الذي يخصص لأعمال الرسوم المتحركة الخاصة بديزني في تاريخ المتحف. والمعرض مليء بساعات كلاسيكية والمنسوجات المشغولة وقطع الأثاث.

وقال مدير المتحف النمساوي ماكس هولاين "كل من أفلام الرسوم المتحركة الخاصة بديزني والأعمال الفنية الزخرفية الخاصة بروكوكو مليئة بعناصر السرد القصصي المرح والبهجة والتعجب".

يقارن معرض "إلهام والت ديزني"، الذي يستمر حتى 6 مارس 2022، 150 من رسومات ديزني ومقتطفات من الأفلام بنحو 60 قطعة من الفن الأوروبي الزخرفي من القرون الماضية مثل الخزف أو الأرائك.

ويؤكد المعرض بشدة على كلاسيكيات مثل أفلام "سيندريلا" و"الجميلة والوحش" و"الجمال النائم" وهي أفلام تدب الروح بها في مفردات ثابتة.