أسامة ربيع: نتوقع نمو إيرادات قناة السويس لـ11% خلال 6 شهور مقبلة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع نمو إيرادات قناة السويس لـ 11% خلال 6 شهور مقبلة، بعدما حققت القناة خلال الفترة الماضية 6 مليارات جنيه على الرغم من وجود أزمة فيروس كورونا وأزمة السفينة الجانحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الأحد، أن العام الحالي شهد رواجًا أكثر للسفن داخل قناة السويس، حيث شهد شهر نوفمبر أكبر حمولة وعبور للسفن على مدار العام، لافتًا إلى أن هناك طلبا على قطع الغيار والحاويات.

واستكمل، أن خطة التطوير مستمرة منذ بداية يونيو 2021، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فمن المقرر الانتهاء منهت بحلول 2023، مشيرًا أن التطوير عبارة عن توسيع للمجرى الملاحي لزيادة عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس وخاصةً جهة الشرق.

وأضاف، أن حركة قناة السويس لم تتعطل، بالرغم من أعمال التوسعة والتطوير، فضلًا عن أن أعمال التطوير ستحسن من حركة الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%، مشيرًا إلى عبور وتمرير 100 سفينة في اليوم بالرغم من أزمة جنوح السفينة "إيفرجيفن".

وبالنسبة لمتحور "أوميكرون"، علق رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة أدارت أزمة فيروس كورونا من خلال خبرة البلاد التي أغلقت المصالح الحكومية والهيئات حول العالم، متابعًا أن الهيئة لديها خطة وخبرة للتعامل مع الأمر إذا أدى انتشار "أوميكرون" إلى الإغلاق.