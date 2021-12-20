ولاية ألمانية: كل أسرة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى كورونا مشغولة بالكامل

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أعلن مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية اليوم الاثنين أن كل الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة، أصبحت مشغولة بالكامل.

وأضح المكتب أن عدد مرضى كوفيد الموجودين في أقسام الرعاية المركزة وصل اليوم الاثنين إلى مئة مريض بزيادة بمقدار أربعة مرضى مقارنة بأمس الأحد.

وفي سياق متصل، ذكر المكتب أن عدد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وصل إلى 415 مريضا بزيادة بمقدار 28 مريضا مقارنة بأمس.

وسجلت الولاية تسع حالات وفيات جديدة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا في الولاية منذ بدء الجائحة إلى 1432 حالة.