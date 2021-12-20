المغرب: منع جميع الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة

أعلنت الحكومة المغربية أنها قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة 31 كانون أول/ديسمبر 2021 إلى أول كانون ثان/يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بيان للحكومة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن ذلك: "يأتي تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة".

وأضاف البيان أن هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.

كما تشمل هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وأكدت الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.