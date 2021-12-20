محافظ البحيرة: استمرار تعطيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب، ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.





ووجه محافظ البحيرة بالتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ومتابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها.



وشدد محافظ البحيرة على استمرار درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة، مؤكدا على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.